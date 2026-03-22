Mutu: “Kean deve esplodere. La Fiorentina può ancora sistemare la stagione”

Adrian Mutu analizza Fiorentina-Inter: fiducia nella salvezza viola, elogi ai nerazzurri e un messaggio chiaro su Kean, chiamato alla definitiva esplosione

Redazione VN 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 07:30)

Adrian Mutu, doppio ex di Fiorentina e Inter, ha parlato della sfida tra viola e nerazzurri e del momento della squadra di Vanoli in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Fiorentina-Inter, che partita si aspetta?«Una gara molto complicata. La Fiorentina deve dare continuità dopo la vittoria contro la Cremonese, ma contro l’Inter non sarà facile metterli in difficoltà».

La Fiorentina può salvarsi?«Ho sempre creduto nella salvezza, anche nei momenti più difficili. È una stagione complicata, ma tra campionato e Conference può ancora sistemare l’annata».

L’Inter ha già lo scudetto in mano?«Non ancora, ma è molto vicina. Ha una rosa di altissimo livello ed è la squadra più forte della Serie A».

Quanto pesa l’assenza di Lautaro?«È un’assenza importante: senza di lui l’Inter è meno pericolosa, resta uno dei migliori giocatori del campionato».

Gudmundsson deve fare di più?«Ha qualità, ma deve dimostrarle con continuità. In una stagione così difficile serve il suo contributo concreto».

È il momento di Kean?«Sì, mi aspetto la sua definitiva esplosione. Le aspettative sono alte, sia alla Fiorentina che in Nazionale».