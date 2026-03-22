La Fiorentina si affida a Moise Kean per rilanciare la corsa salvezza, nonostante l’attaccante non trovi il gol da diverse settimane. Il centravanti viola, però, ha già dimostrato di saper colpire l’Inter: proprio contro i nerazzurri, un anno fa al Franchi, firmò una doppietta.
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Gazzetta: “Kean a secco da troppo, ma l’Inter e il Franchi lo potrebbero aiutare”
Dopo un periodo complicato anche dal punto di vista fisico, Kean è chiamato a tornare decisivo in una fase cruciale della stagione. La squadra di Vanoli cerca punti pesanti e si aggrappa al suo numero 9 per ritrovare incisività sotto porta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
Fortino Franchi—
Kean al Franchi si sente a suo agio come quando da bambino giocava nel giardino di casa, lo dimostrano le 20 reti realizzate in 28 gare interne di Serie A. con la media di un gol ogni 116 minuti, e la Fiorentina non perde in casa in campionato dal 24 gennaio (sconfitta per 2-1 contro il Cagliari).
La classifica dell'anno solare dice 19 punti su 28 conquistati nel 2026. solo 6 squadre, tra cui l'Inter (32) hanno fatto meglio. I nerazzurri sono l'ultimo scoglio prima della sosta
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