CorSport: Lo scudetto passa da Firenze. Viola ago della bilancia del tricolore

Ci proverà la Fiorentina. Soprattutto ad aprire un pronostico che sembra chiuso, a rimontare la disparità di valori tecnici, ad allungare il periodo positivo fatto di tre vittorie di fila tra campionato e Conference League. Come scrive il Corriere dello Sport, è vero che i nerazzurri non siano nel loro momento migliore, e che arrivare alla sosta con un risultato positivo ottenuto contro la capolista sarebbe il modo migliore per liberare la testa da pensieri opprimenti. Ma per riaprire il campionato a nove giornate dalla fine c'è da vincere contro una squadra che ha conquistato quaranta punti in più dei viola, che ha giocato un campionato diverso. E' altrettanto vero che quando arriva primavera si azzera tutto o quasi per cominciare una mini stagione nella stagione intera: e primavera è iniziata ieri.