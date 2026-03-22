Ci proverà la Fiorentina. Soprattutto ad aprire un pronostico che sembra chiuso, a rimontare la disparità di valori tecnici, ad allungare il periodo positivo fatto di tre vittorie di fila tra campionato e Conference League. Come scrive il Corriere dello Sport, è vero che i nerazzurri non siano nel loro momento migliore, e che arrivare alla sosta con un risultato positivo ottenuto contro la capolista sarebbe il modo migliore per liberare la testa da pensieri opprimenti. Ma per riaprire il campionato a nove giornate dalla fine c'è da vincere contro una squadra che ha conquistato quaranta punti in più dei viola, che ha giocato un campionato diverso. E' altrettanto vero che quando arriva primavera si azzera tutto o quasi per cominciare una mini stagione nella stagione intera: e primavera è iniziata ieri.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: Lo scudetto passa da Firenze. Viola ago della bilancia del tricolore
Corriere dello Sport
CorSport: Lo scudetto passa da Firenze. Viola ago della bilancia del tricolore
Conte e Allegri sperano in un passo falso dell'Inter a Firenze. Viola più consapevoli dopo gli ultimi risultati positivi
E si porta con sé una nuova e forse definitiva consapevolezza. O almeno così sperano i tifosi viola (e Allegri e Conte). La squadra titolare ha conquistato dieci punti nelle ultime cinque gare dal Como alla Cremonese: pochissime variazioni, se non forzate, anche stasera sarà così. Le certezze di Vanoli non guardano solo a stasera, ma specialmente alle ultime otto dopo la pausa Nazionale. Contro l'Inter un risultato favorevole aumenterebbe le certezze di cui sopra e darebbe le garanzie necessarie al tecnico di essere sulla strada giusta.
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