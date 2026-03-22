L'incrocio di questa sera fra Fiorentina e Inter assomiglia di più alle vecchie, motivatissime, sfide di qualche anno fa che non all'appuntamento fra una squadra che vuole prendersi lo scudetto e l'altra che naviga in acque rischiosissime. Come scrive La Nazione, è tutto merito del periodo di ripresa, rilancio e riscatto in cui la squadra di Vanoli ha saputo affacciarsi, fra campionato e Conference nelle ultime settimane. La Fiorentina ha trovato un modulo e un gioco che funzionano, uniti allo "storico" essere irriverenti davanti a una big che ha da sempre segnato una sorta di atteggiamento caratteriale di Firenze e dei fiorentini.
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Nazione: Notte dal sapore antico. Fiorentina, orgoglio e zero distrazioni
La salvezza passa anche dal big match contro l'Inter. Fiorentina ritrovata, ma nessuna distrazione
La Fiorentina - si legge - può presentarsi in campo con la consapevolezza di avere due risultati su tre che possono soddisfarla. Anche un pareggio sarebbe visto come un passo in avanti nel consolidare la classifica che vale la salvezza. Tutto passerà dall'approccio al match: dovrà provare a pressare da subito l'Inter, rimanere corta concedendo pochissimi spazi fra le linee, puntare sul lavoro degli esterni che dovranno mettere Kean il più possibile nella condizione di cercare la porta. Con la consapevolezza che l'Inter potrà fare male, e con la concentrazione massima per non scivolare di nuovo nel baratro.
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