Nazione: Notte dal sapore antico. Fiorentina, orgoglio e zero distrazioni

L'incrocio di questa sera fra Fiorentina e Inter assomiglia di più alle vecchie, motivatissime, sfide di qualche anno fa che non all'appuntamento fra una squadra che vuole prendersi lo scudetto e l'altra che naviga in acque rischiosissime. Come scrive La Nazione, è tutto merito del periodo di ripresa, rilancio e riscatto in cui la squadra di Vanoli ha saputo affacciarsi, fra campionato e Conference nelle ultime settimane. La Fiorentina ha trovato un modulo e un gioco che funzionano, uniti allo "storico" essere irriverenti davanti a una big che ha da sempre segnato una sorta di atteggiamento caratteriale di Firenze e dei fiorentini.