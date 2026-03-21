L’Inter si prepara alla sfida contro la Fiorentina puntando sui suoi uomini chiave. Lautaro Martinez ha rallentato il percorso di recupero per tornare al massimo della condizione dopo la sosta, motivo per cui contro i viola l’attacco sarà guidato da Marcus Thuram. Il centravanti francese sarà uno dei punti di riferimento di un gruppo storico che vuole ritrovare la propria superiorità in un momento delicato della stagione.
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Qui Inter, a Firenze con i leader ma Bastoni e Lautaro non partono
Chi manca—
Oltre a Lautaro mancherà però un'altra pedina fondamentale: Alessandro Bastoni non partirà per Firenze. Il difensore nerazzurro salterà la gara di domani sera a causa del solito problema alla tibia. Non sarà neanche convocato da Chivu e rischia di saltare anche gli impegni con la Nazionale.
Chi recupera—
A Firenze tornerà anche Hakan Calhanoglu, chiamato a dimostrare ancora una volta il suo valore mentre sullo sfondo resta il tema del futuro, con il contratto in scadenza nel 2027. Attese risposte anche da Nicolò Barella che, nonostante l’assist nell’ultimo turno, sta vivendo una fase altalenante della stagione.
Completamente recuperato anche Denzel Dumfries, pronto a riprendersi la fascia. Secondo le indicazioni della vigilia, Cristian Chivu dovrebbe affidarsi proprio ai suoi leader per affrontare la trasferta del Franchi, consapevole che il carattere del gruppo resta una delle risorse principali della squadra.
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