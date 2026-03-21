Qui Inter, a Firenze con i leader ma Bastoni e Lautaro non partono

Inter a Firenze con i leader: Thuram titolare, rientrano Calhanoglu e Dumfries. Bastoni e Lautaro non partono

L’Inter si prepara alla sfida contro la Fiorentina puntando sui suoi uomini chiave. Lautaro Martinez ha rallentato il percorso di recupero per tornare al massimo della condizione dopo la sosta, motivo per cui contro i viola l’attacco sarà guidato da Marcus Thuram. Il centravanti francese sarà uno dei punti di riferimento di un gruppo storico che vuole ritrovare la propria superiorità in un momento delicato della stagione.