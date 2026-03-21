Il Crystal Palace accende i tifosi. CorFio: “È corsa ai voli per Londra”

E così sarà Crystal Palace-Fiorentina in Conference League. Una partita che probabilmente tutti si aspettavano e che tutti ora vogliono godersi. Anche i tifosi - spiega il Corriere Fiorentino - che hanno già cominciato a guardare i voli per Londra. L'avversario di Premier League era uno degli obiettivi primari della partita contro il Rakow: passare sarebbe significato affrontarla. Dopo la beffa West Ham nel 2023, ecco un'altra inglese sulla strada viola, con prima gara in trasferta.