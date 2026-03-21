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Corriere Fiorentino

Il Crystal Palace accende i tifosi. CorFio: “È corsa ai voli per Londra”

Il Crystal Palace accende i tifosi. CorFio: “È corsa ai voli per Londra” - immagine 1
Il match contro il Crystal Palace accende i tifosi della Fiorentina, che hanno già preso d'assalto i voli per Londra.
Redazione VN

E così sarà Crystal Palace-Fiorentina in Conference League. Una partita che probabilmente tutti si aspettavano e che tutti ora vogliono godersi. Anche i tifosi - spiega il Corriere Fiorentino - che hanno già cominciato a guardare i voli per Londra. L'avversario di Premier League era uno degli obiettivi primari della partita contro il Rakow: passare sarebbe significato affrontarla. Dopo la beffa West Ham nel 2023, ecco un'altra inglese sulla strada viola, con prima gara in trasferta.

Entusiasmo crescente

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I britannici sono reduci da un'annata in chiaroscuro ma anche da due successi in FA Cup e Community Shield e soprattutto non giocheranno altre partite prima di quella europea. Agenda ben diversa da quella della Fiorentina, ma intanto i tifosi hanno voglia di riassaporare le partite da divertirsi.

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