Qui Inter, a Firenze con i leader. Bastoni sempre più verso il forfait

Inter a Firenze con i leader: Thuram titolare, rientrano Calhanoglu e Dumfries. Bastoni e Lautaro verso il forfait

L’Inter si prepara alla sfida contro la Fiorentina puntando sui suoi uomini chiave. Lautaro Martinez ha rallentato il percorso di recupero per tornare al massimo della condizione dopo la sosta, motivo per cui contro i viola l’attacco sarà guidato da Marcus Thuram.

Chi invece difficilmente sarà della partita è Alessandro Bastoni: il difensore ha ancora bisogno di tempo per recuperare dopo l’infortunio rimediato nel derby dell’8 marzo e il suo rientro appare destinato a slittare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.