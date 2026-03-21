L’Inter si prepara alla sfida contro la Fiorentina puntando sui suoi uomini chiave. Lautaro Martinez ha rallentato il percorso di recupero per tornare al massimo della condizione dopo la sosta, motivo per cui contro i viola l’attacco sarà guidato da Marcus Thuram.
La Gazzetta dello Sport
Qui Inter, a Firenze con i leader. Bastoni sempre più verso il forfait
Il centravanti francese sarà uno dei punti di riferimento di un gruppo storico che vuole ritrovare la propria superiorità in un momento delicato della stagione.
A Firenze tornerà anche Hakan Calhanoglu, chiamato a dimostrare ancora una volta il suo valore mentre sullo sfondo resta il tema del futuro, con il contratto in scadenza nel 2027. Attese risposte anche da Nicolò Barella che, nonostante l’assist nell’ultimo turno, sta vivendo una fase altalenante della stagione.
Chi recupera e chi no—
Completamente recuperato anche Denzel Dumfries, pronto a riprendersi la fascia. Secondo le indicazioni della vigilia, Cristian Chivu dovrebbe affidarsi proprio ai suoi leader per affrontare la trasferta del Franchi, consapevole che il carattere del gruppo resta una delle risorse principali della squadra.
Chi invece difficilmente sarà della partita è Alessandro Bastoni: il difensore ha ancora bisogno di tempo per recuperare dopo l’infortunio rimediato nel derby dell’8 marzo e il suo rientro appare destinato a slittare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA