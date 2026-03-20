Playoff Italia, le convocazioni di Gattuso: sì a Kean, torna Chiesa, out Fagioli

Prende il via la “missione Mondiale” della Italia, con il raduno a Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord. Il Ct Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 28 convocati, con alcune novità e ritorni importanti. Spiccano la prima chiamata del giovane Marco Palestra e i rientri di Federico Chiesa, Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli.