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Playoff Italia, le convocazioni di Gattuso: sì a Kean, torna Chiesa, out Fagioli

Playoff Italia, le convocazioni di Gattuso: sì a Kean, torna Chiesa, out Fagioli - immagine 1
I convocati di Gattuso per affrontare la prima gara valevole per il Mondiale contro l'Irlanda del Nord
Redazione VN

Prende il via la “missione Mondiale” della Italia, con il raduno a Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord. Il Ct Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 28 convocati, con alcune novità e ritorni importanti. Spiccano la prima chiamata del giovane Marco Palestra e i rientri di Federico Chiesa, Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli.

Per quanto riguarda la Fiorentina, l’unico rappresentante è Moise Kean. Restano invece fuori Fagioli, Comuzzo, Piccoli e Ranieri, non inclusi nelle scelte del commissario tecnico.

Una convocazione che conferma Kean come riferimento offensivo anche in azzurro, mentre per gli altri viola bisognerà attendere le prossime chiamate.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

—  

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

 

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