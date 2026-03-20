Una serata per celebrare un’icona del calcio italiano e della storia viola. Venerdì 27 marzo, alle ore 21, il Teatro Giotto di Vicchio ospiterà la proiezione di “Nato il 13 marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato Picchio”, documentario firmato da Roberto Davide Papini (IL SUO COMMENTO) per “La Nazione”.
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De Sisti, il documentario: “Un campione chiamato Picchio”. Data, luogo e ex viola
L’evento, a ingresso libero con offerta facoltativa a favore della Fondazione Tommasino Bacciotti, è organizzato da Bruno Confortini con il patrocinio del Comune di Vicchio e dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello. Una serata che vedrà la presenza di diversi ex protagonisti della Fiorentina: da Luciano Chiarugi a Claudio Merlo, passando per Claudio Desolati, Moreno Roggi, Salvatore Esposito e Pierluigi Cencetti. Atteso anche Renzo Ulivieri, oggi presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e direttore della scuola allenatori FIGC.
Non mancherà il contributo dello stesso Giancarlo De Sisti, che invierà un videomessaggio per salutare il pubblico.
Il documentario, premiato con la Menzione d’Onore al festival Sport Movies & Tv, ripercorre la straordinaria carriera del “Picchio”, soprannome romanesco che richiama la sua instancabile dinamicità in campo. Dall’esordio con la Roma al trionfo con la Fiorentina nello storico scudetto 1968-69, passando per la vittoria dell’Europeo del 1968 e la leggendaria semifinale Italia-Germania al Mondiale del 1970. Una figura simbolo non solo per quanto fatto da calciatore, ma anche per il suo percorso da allenatore, culminato con la panchina viola nella stagione 1981-82, quella del quasi terzo scudetto.
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