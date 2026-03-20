De Sisti, il documentario: “Un campione chiamato Picchio”. Data, luogo e ex viola

L’evento, a ingresso libero con offerta facoltativa a favore della Fondazione Tommasino Bacciotti, è organizzato da Bruno Confortini con il patrocinio del Comune di Vicchio e dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello. Una serata che vedrà la presenza di diversi ex protagonisti della Fiorentina: da Luciano Chiarugi a Claudio Merlo, passando per Claudio Desolati, Moreno Roggi, Salvatore Esposito e Pierluigi Cencetti. Atteso anche Renzo Ulivieri, oggi presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e direttore della scuola allenatori FIGC.