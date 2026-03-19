L'Inter dopo lo stop interno contro l'Atalanta vuole ritornare al successo. La trasferta di Firenze sarà un test impegnativo per gli uomini di Chivu. Il tecnico romero deve fare i conti con gli acciacchi fisici dei suoi giocatori. Secondo Sky Sport, Calhanoglu e Bastoni, ci saranno. Anche se il difensore svolgerà un test fisico domani
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Inter, dubbi pesanti in vista di Firenze. Chivu in ansia per 2 titolari
Chivu e l'Inter vogliono tornare a sorridere contro la Fiorentina. Il tecnico spera nel recupero di alcuni big
Discorso diverso per Lautaro Martinez, che sta spingendo per esserci al Franchi. Mkhitaryan è l'unica certezza per Chivu, dato che l'armeno salterà sicuramente l'appuntamento fiorentino.
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