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Inter, dubbi pesanti in vista di Firenze. Chivu in ansia per 2 titolari

Inter, dubbi pesanti in vista di Firenze. Chivu in ansia per 2 titolari - immagine 1
Chivu e l'Inter vogliono tornare a sorridere contro la Fiorentina. Il tecnico spera nel recupero di alcuni big
Redazione VN

L'Inter dopo lo stop interno contro l'Atalanta vuole ritornare al successo. La trasferta di Firenze sarà un test impegnativo per gli uomini di Chivu. Il tecnico romero deve fare i conti con gli acciacchi fisici dei suoi giocatori. Secondo Sky Sport, Calhanoglu Bastoni, ci saranno. Anche se il difensore svolgerà un test fisico domani

Discorso diverso per Lautaro Martinez, che sta spingendo per esserci al Franchi. Mkhitaryan è l'unica certezza per Chivu, dato che l'armeno salterà sicuramente l'appuntamento fiorentino.

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