Inter, dubbi pesanti in vista di Firenze. Chivu in ansia per 2 titolari

Chivu e l'Inter vogliono tornare a sorridere contro la Fiorentina. Il tecnico spera nel recupero di alcuni big

L'Inter dopo lo stop interno contro l'Atalanta vuole ritornare al successo. La trasferta di Firenze sarà un test impegnativo per gli uomini di Chivu. Il tecnico romero deve fare i conti con gli acciacchi fisici dei suoi giocatori. Secondo Sky Sport, Calhanoglu e Bastoni, ci saranno. Anche se il difensore svolgerà un test fisico domani