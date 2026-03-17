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Rakow-Fiorentina, clima rovente a Sosnowiec: annunciato il sold out

Rakow-Fiorentina, clima rovente a Sosnowiec: annunciato il sold out - immagine 1
Rakow-Fiorentina, verso il sold out a Sosnowiec: lo stadio sarà una bolgia per il ritorno di Conference League
Redazione VN

Sarà un Zagłębiowski Park Sportowy ribollente di tifo quello che giovedì sera farà da cornice al ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina. Si riparte dal prezioso 2-1 maturato al Franchi in favore dei gigliati, un vantaggio minimo che la squadra di Paolo Vanoli dovrà difendere con le unghie e con i denti in terra polacca.

Il club di casa, che per le sfide internazionali trasloca a Sosnowiec non potendo disporre del proprio impianto originario, ha ufficializzato il "tutto esaurito" attraverso i propri canali social: ovvero più di 11.000 tifosi polacchi. Spesso in Conference League abbiamo visto gli stadi ospiti sold out e anche in questo caso sarà così.

Nonostante Sosnowiec disti circa duecento chilometri da Częstochowa, la risposta del pubblico locale è stata massiccia. Nelle prossime ore potrebbero essere liberati soltanto pochissimi tagliandi residui, finora congelati per gli sponsor, ma la sostanza non cambia: lo stadio sarà caldissimo.

La spinta viola

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La Fiorentina, però, non sarà sola in questa missione europea. Nel settore ospiti sono attesi circa 350/400 sostenitori viola, pronti a sobbarcarsi la trasferta in Polonia per far sentire il proprio calore alla squadra di Paolo Vanoli. L'obiettivo è chiaro: staccare il pass per i quarti di finale e dare un po' di continuità ad una stagione troppo altalenante.

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