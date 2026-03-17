Rakow-Fiorentina, clima rovente a Sosnowiec: annunciato il sold out

Rakow-Fiorentina, verso il sold out a Sosnowiec: lo stadio sarà una bolgia per il ritorno di Conference League

Redazione VN 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 16:52)

Sarà un Zagłębiowski Park Sportowy ribollente di tifo quello che giovedì sera farà da cornice al ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina. Si riparte dal prezioso 2-1 maturato al Franchi in favore dei gigliati, un vantaggio minimo che la squadra di Paolo Vanoli dovrà difendere con le unghie e con i denti in terra polacca.

Il club di casa, che per le sfide internazionali trasloca a Sosnowiec non potendo disporre del proprio impianto originario, ha ufficializzato il "tutto esaurito" attraverso i propri canali social: ovvero più di 11.000 tifosi polacchi. Spesso in Conference League abbiamo visto gli stadi ospiti sold out e anche in questo caso sarà così.

Nonostante Sosnowiec disti circa duecento chilometri da Częstochowa, la risposta del pubblico locale è stata massiccia. Nelle prossime ore potrebbero essere liberati soltanto pochissimi tagliandi residui, finora congelati per gli sponsor, ma la sostanza non cambia: lo stadio sarà caldissimo.

La spinta viola — La Fiorentina, però, non sarà sola in questa missione europea. Nel settore ospiti sono attesi circa 350/400 sostenitori viola, pronti a sobbarcarsi la trasferta in Polonia per far sentire il proprio calore alla squadra di Paolo Vanoli. L'obiettivo è chiaro: staccare il pass per i quarti di finale e dare un po' di continuità ad una stagione troppo altalenante.