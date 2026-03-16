Cremona si carica e aspetta la Fiorentina: “Uniti verso la salvezza”

Fiorentina e Cremonese non possono più sbagliare. Lo Zini sarà un'arma in più per Davide Nicola

Per la Fiorentina quello di stasera è un appuntamento cruciale. Ma anche per la Cremonese oggi non sono ammessi errori, con la squadra di Nicola che non vince da diversi mesi. Lo Zini vuole spingere i grigiorossi il più possibile, consapevole dell'importante del match. Fuori dallo stadio, come riportato da Sportitalia, si intravede uno striscione. Il messaggio è chiaro: "Uniti verso la salvezza"