La Fiorentina ha diramato da poco la lista dei convocati in vista della sfida contro la Cremonese. Buone notizie per Vanoli che recupera Moise Kean, out contro il Rakow per il problema alla tibia. Non ce la fa invece Niccolò Fortini che non è stato convocato per la trasferta di Cremona.
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Niccolò Fortini fuori dai convocati anti-Cremonese: il motivo dell’esclusione
Niccolò Fortini non è stato convocato per la gara contro la Cremonese
Come fa sapere il club gigliato, dietro la scelta di lasciare a casa Fortini ci sono motivi precauzionali legati alla lombalgia, problema accusa durante la gara di Conference League.
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