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Convocati Fiorentina: Kean c’è! Ma Vanoli perde un altro elemento per Cremona

Convocati Fiorentina: Kean c’è! Ma Vanoli perde un altro elemento per Cremona - immagine 1
E' appena stata diramata la lista dei convocati per il posticipo contro la Cremonese
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato da poco la lista ufficiale dei convocati da Paolo Vanoli per la sfida-salvezza con la Cremonese. Per la sfida con i grigio-rossi, valida per la 29° giornata di Serie A, il tecnico dei gigliati avrà a disposizione Moise Kean. Non convocato invece Fortini. La lista:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KEAN Moise Bioty

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEONARDELLI Pietro (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) RUGANI Daniele

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