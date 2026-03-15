La Fiorentina ha diramato da poco la lista ufficiale dei convocati da Paolo Vanoli per la sfida-salvezza con la Cremonese. Per la sfida con i grigio-rossi, valida per la 29° giornata di Serie A, il tecnico dei gigliati avrà a disposizione Moise Kean. Non convocato invece Fortini. La lista:
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Convocati Fiorentina: Kean c’è! Ma Vanoli perde un altro elemento per Cremona
E' appena stata diramata la lista dei convocati per il posticipo contro la Cremonese
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KEAN Moise Bioty
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEONARDELLI Pietro (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) RUGANI Daniele
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