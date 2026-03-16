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Funaro sul Franchi: “Project entro aprile? Non posso darvi la certezza”

Funaro sul Franchi: “Project entro aprile? Non posso darvi la certezza” - immagine 1
Le parole della sindaca di Firenze Sara Funaro sull'andamento dei lavori dello stadio Franchi
Paolo Poggianti Redattore 

Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha parlato della questione Franchi a margine della presentazione del volume “La legge che non voleva nascere. Dieci anni di omicidio stradale”, insieme ai curatori Stefano Guarnieri e Giordano Biserni. Ecco le sue parole:

Con la Fiorentina siamo sempre in dialogo costantemente. Il Project Financing entro aprile? Ad oggi non sono in grado di dare una data precisa, il nostro obiettivo è quello di lavorare insieme sempre e di avere uno stadio nuovo e riqualificato.

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