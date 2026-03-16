Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha parlato della questione Franchi a margine della presentazione del volume “La legge che non voleva nascere. Dieci anni di omicidio stradale”, insieme ai curatori Stefano Guarnieri e Giordano Biserni. Ecco le sue parole:
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Funaro sul Franchi: “Project entro aprile? Non posso darvi la certezza”
Le parole della sindaca di Firenze Sara Funaro sull'andamento dei lavori dello stadio Franchi
Con la Fiorentina siamo sempre in dialogo costantemente. Il Project Financing entro aprile? Ad oggi non sono in grado di dare una data precisa, il nostro obiettivo è quello di lavorare insieme sempre e di avere uno stadio nuovo e riqualificato.
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