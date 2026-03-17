Dopo la grande vittoria di Cremona, la Fiorentina rimette nel mirino la Conference League. Giovedì c'è la gara di ritorno degli Ottavi di Conference League in Polonia contro il Rakow. Si riparte dal 2-1 per i viola maturato all'andata. Ecco dove vederla in tv e streaming.
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VIOLA NEWS altri campionati conference league Rakow-Fiorentina, giovedì alle 18:45. Dove vederla in tv e streaming
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Rakow-Fiorentina, giovedì alle 18:45. Dove vederla in tv e streaming
Tutte le info sul match di giovedì
|Giovedì 19 marzo, ore 18:45
|Stadion Rakow, Częstochowa
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|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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