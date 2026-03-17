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Rakow-Fiorentina, giovedì alle 18:45. Dove vederla in tv e streaming

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Redazione VN

Dopo la grande vittoria di Cremona, la Fiorentina rimette nel mirino la Conference League. Giovedì c'è la gara di ritorno degli Ottavi di Conference League in Polonia contro il Rakow. Si riparte dal 2-1 per i viola maturato all'andata. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Giovedì 19 marzo, ore 18:45Stadion Rakow, Częstochowa
TVSky canale 253
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Telecronaca
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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