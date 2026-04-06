Fabregas difende il punto: “A Udine ha perso anche la Fiorentina, campo difficile”

Fabregas analizza lo 0-0 contro l'Udinese e cita i viola: "Campo difficilissimo, qui hanno perso Fiorentina, Roma e Napoli"

Redazione VN 6 aprile 2026 (modifica il 6 aprile 2026 | 15:48)

Un pareggio a reti bianche che ferma la corsa Champions dei lariani e lascia un pizzico di amaro in bocca per la qualità del gioco espressa. Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha analizzato ai microfoni di DAZN lo 0-0 maturato nel pomeriggio contro l'Udinese, utilizzando il cammino delle "grandi", Fiorentina compresa, per dare il giusto peso al risultato ottenuto dai suoi ragazzi.

"Partita tattica, troppi sottotono" — Lo spagnolo non ha nascosto una punta di insoddisfazione per la fase offensiva dei lariani: "Abbiamo faticato da entrambe le parti a trovare varchi. È stata una sfida molto tattica, dove le squadre si sono studiate a lungo. Onestamente non mi è piaciuta la gestione del possesso palla, ho visto troppi giocatori sottotono. Nonostante questo, abbiamo avuto due palle gol nitide per vincerla".

Il paragone con la Fiorentina e le big — Per blindare il valore del punto conquistato, l'ex fuoriclasse del Barcellona ha voluto ricordare quanto sia complicato fare punti a Udine, citando i precedenti illustri di questa stagione: "Bisogna dare continuità al lavoro. Non dimentichiamoci che su questo campo hanno lasciato le penne squadre come Fiorentina, Roma, Napoli e Atalanta. È la nostra quindicesima partita stagionale senza subire reti e questo è un dato fondamentale".

Fabregas ha poi concluso sottolineando le fatiche dei suoi nazionali: "Alcuni ragazzi rientravano da viaggi intercontinentali lunghissimi, e un tecnico deve tenere conto di queste variabili. In pomeriggi come questo, se non riesci a sbloccarla, l'imperativo è non subire gol e non perdere. Anche se, lo ammetto, dal punto di vista della manovra mi sarei aspettato qualcosa di più".