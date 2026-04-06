Napoli-Milan senza ospiti, i tifosi azzurri: “Basta divieti territoriali”

Napoli-Milan senza tifosi ospiti: lo striscione della Curva A cita anche il caso Fiorentina. "Basta divieti territoriali, rivogliamo i nostri rivali"

Redazione VN 6 aprile 2026 (modifica il 6 aprile 2026 | 14:54)

Il fischio d'inizio di Napoli-Milan è in programma per stasera alle 20:45, ma a far discutere non sono solo le scelte tattiche, bensì il silenzio forzato del settore ospiti. La Prefettura di Napoli ha infatti blindato l'impianto di Fuorigrotta, vietando la trasferta ai sostenitori rossoneri (fatta eccezione per i non residenti in Lombardia in possesso di fidelity card). Una scelta dettata da ragioni di ordine pubblico che però ha scatenato la reazione inaspettata dei padroni di casa.

Il messaggio della Curva A: "Rivogliamo i nostri rivali" — Nelle scorse ore, all'esterno della tribuna ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona, è apparso uno striscione eloquente firmato dalla Curva A azzurra: "Basta divieti territoriali, rivogliamo i nostri rivali!". Un messaggio di solidarietà che valica i colori sociali e che punta l'indice contro le restrizioni sistematiche che stanno colpendo il tifo organizzato in tutta Italia.

Il "caso Fiorentina" e il pugno di ferro del Viminale — Il dissenso dei supporter partenopei richiama direttamente la situazione dei tifosi della Fiorentina, costretti a convivere con il divieto totale di trasferta per tutto il resto del campionato. Il pugno di ferro del Ministero dell'Interno è figlio degli scontri avvenuti lo scorso 18 gennaio nei pressi di Bologna, quando lungo l'autostrada A1 si verificarono pesanti tafferugli tra la tifoseria gigliata e quella della Roma.

Quel pomeriggio ha segnato uno spartiacque: provvedimenti identici hanno colpito non solo i viola e i giallorossi, ma successivamente anche i sostenitori del Napoli e della Lazio, protagonisti di scontri analoghi. Una linea durissima che sta svuotando i settori ospiti degli stadi italiani e che vede oggi gli ultras azzurri schierarsi paradossalmente al fianco dei rivali milanisti e fiorentini nella battaglia contro i divieti territoriali.