UFFICIALE – Trasferte vietate ai tifosi della Fiorentina: il TAR respinge il ricorso

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di ATF e ACCVC: confermato il divieto di trasferta per i tifosi della Fiorentina fino a fine stagione

Redazione VN 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 10:19)

Doccia fredda per i tifosi della Fiorentina. La notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere è diventata ufficiale: i tifosi viola non potranno seguire la squadra lontano dal Franchi fino al termine del campionato 2025/26.

Il TAR del Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato congiuntamente dall’Associazione Tifosi Fiorentini (ATF) e dal Centro Coordinamento Viola Club (ACCVC). Le associazioni avevano tentato la via legale per impugnare il durissimo provvedimento del Ministero dell’Interno, ma i giudici amministrativi hanno confermato la linea della fermezza.

Il comunicato dell'ATF — La conferma della mazzata è arrivata direttamente via social dall'ATF, con una nota amara che chiude ogni speranza di rivedere il muro viola negli stadi d'Italia per questa stagione:

"L'A.T.F. comunica che il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, presentato di concerto con l'ACCVC, avverso il provvedimento di chiusura dei settori ospiti per i tifosi della Fiorentina fino al termine della stagione sportiva 2025/26 disposto dal Ministero Dell'Interno È STATO RESPINTO!"

Le origini del divieto — Il pugno di ferro del Viminale era scattato a seguito degli scontri avvenuti lo scorso 18 gennaio nei pressi di Bologna. In quell'occasione, lungo il tratto dell'autostrada A1, si erano verificati tafferugli tra la tifoseria viola e quella della Roma.

Un episodio che ha portato a provvedimenti speculari: lo stesso destino del divieto totale fino a fine campionato è toccato infatti anche ai tifosi giallorossi, a quelli del Napoli e della Lazio. La tifoseria partenopea e biancoceleste hanno avuto degli scontri simili a quelli tra Fiorentini e romanisti, qualche giorno più tardi.