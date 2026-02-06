La tifoseria romanista non arretra e continua la sua battaglia contro lo stop alle trasferte deciso fino a fine stagione, scattato dopo i disordini in autostrada con i gruppi ultras della Fiorentina. Il provvedimento, che ha penalizzato direttamente il settore ospiti destinato ai giallorossi, trova ora un primo spiraglio sul fronte giudiziario.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Stop alle trasferte, i tifosi romanisti fanno ricorso: “Il giorno dell’udienza”
altre news
Stop alle trasferte, i tifosi romanisti fanno ricorso: “Il giorno dell’udienza”
I tifosi della Roma hanno fatto ricorso al TAR
A segnalarlo è stato l’avvocato Lorenzo Contucci, che attraverso i social ha reso noto come il TAR del Lazio abbia accolto l’istanza per l’accorciamento dei termini, riconoscendo l’urgenza della questione. Il comunicato:
L’Associazione Italiana Roma Club (A.I.R.C.) e l’Unione Tifosi Romanisti (U.T.R.) - tramite l’avv. Paolo Alberto Reineri ed il sottoscritto - hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto la chiusura del settore ospiti fino al termine del campionato per i tifosi della Roma. Il T.A.R. Lazio ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini, vista l’urgenza, ed ha fissato l’udienza al 17 febbraio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA