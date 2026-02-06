Stop alle trasferte, i tifosi romanisti fanno ricorso: “Il giorno dell’udienza”

I tifosi della Roma hanno fatto ricorso al TAR

La tifoseria romanista non arretra e continua la sua battaglia contro lo stop alle trasferte deciso fino a fine stagione, scattato dopo i disordini in autostrada con i gruppi ultras della Fiorentina. Il provvedimento, che ha penalizzato direttamente il settore ospiti destinato ai giallorossi, trova ora un primo spiraglio sul fronte giudiziario.

A segnalarlo è stato l’avvocato Lorenzo Contucci, che attraverso i social ha reso noto come il TAR del Lazio abbia accolto l’istanza per l’accorciamento dei termini, riconoscendo l’urgenza della questione. Il comunicato: