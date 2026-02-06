Torino, Ufficiale: un difensore di Baroni rescinde il contratto coi granata

Così il club granata ha annunciato la fine del rapporto col difensore olandese, come aveva già anticipato Baroni in conferenza stampa. Il classe 1999 aveva subito un terribile infortunio il 21 ottobre 2023 nella gara di campionato contro l’Inter. Dopo l'operazione non si era più ripreso completamente. La sua esperienza in granata si chiude dopo 43 presenze e 2 gol.