Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con Perr Schuurs.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Torino, Ufficiale: un difensore di Baroni rescinde il contratto coi granata
addio toro
Torino, Ufficiale: un difensore di Baroni rescinde il contratto coi granata
Il Torino ha annunciato la fine del rapporto col difensore olandese, come già anticipato da Baroni in conferenza stampa
Così il club granata ha annunciato la fine del rapporto col difensore olandese, come aveva già anticipato Baroni in conferenza stampa. Il classe 1999 aveva subito un terribile infortunio il 21 ottobre 2023 nella gara di campionato contro l’Inter. Dopo l'operazione non si era più ripreso completamente. La sua esperienza in granata si chiude dopo 43 presenze e 2 gol.
Lo stesso Schuurs ha voluto salutare i tifosi del Torino in un videomessaggio:
L’infortunio di ottobre 2023 ha cambiato tutto: è stato un periodo difficile, ma non ho mai mollato. Ogni giorno ho lottato per tornare, con un solo obiettivo: tornare più forte. Col club abbiamo deciso di separare temporaneamente le nostre strade, così da poter completare la mia riabilitazione nei Paesi Bassi. Questo non è un addio, è un arrivederci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA