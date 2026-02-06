Ds Lazio su Diogo Leite: “Ha avuto un infortunio, ma abbiamo accordo”

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato in conferenza stampa di un ex obiettivo della Fiorentina, Diogo Leite, che già durante questa mercato di gennaio sembrava ad un passo dal vestire la maglia della Lazio. Le sue parole:
Le parole del ds della Lazio, Angelo Fabiani, sulla situazione legata all'ex obiettivo viola Diogo Leite dell'Union Berlino
Con Diogo Leite ci abbiamo parlato, purtroppo ha avuto un infortunio che lo terrà fuori 6-7 settimane ma c'è un accordo di massima col suo agente. A stretto giro vedremo se vorrà legarsi alla Lazio così come voleva fare prima di questo infortunio.
