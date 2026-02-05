Totti di nuovo alla Roma? Ranieri: “Ci stanno pensando”

Francesco Totti di nuovo alla Roma non è più soltanto un sogno romantico, ma una possibilità concreta. A confermarlo è stato Claudio Ranieri, oggi senior advisor del club e consulente della famiglia Friedkin, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Ci stanno pensando».
Il possibile ritorno di Totti alla Roma
Parole che pesano, perché arrivano da chi oggi vive dall’interno le dinamiche societarie. «Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è parte della Roma», ha aggiunto Ranieri, lasciando intendere come il dialogo sia già avviato e su basi solide.
