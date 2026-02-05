Totti di nuovo alla Roma? Ranieri: “Ci stanno pensando”

Viola News
Il possibile ritorno di Totti alla Roma
Francesco Totti di nuovo alla Roma non è più soltanto un sogno romantico, ma una possibilità concreta. A confermarlo è stato Claudio Ranieri, oggi senior advisor del club e consulente della famiglia Friedkin, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Ci stanno pensando».

Parole che pesano, perché arrivano da chi oggi vive dall’interno le dinamiche societarie. «Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è parte della Roma», ha aggiunto Ranieri, lasciando intendere come il dialogo sia già avviato e su basi solide.

