Sabato alle ore 20:45 la Fiorentina affronterà il Torino di Marco Baroni, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter. Il tecnico granata avrà appena due giorni per preparare la gara del Franchi in una situazione di emergenza.
Torino, tante assenze in vista della Fiorentina: in dubbio un ex viola
Torino, tante assenze in vista della Fiorentina: in dubbio un ex viola
Marco Baroni dovrà fare i conti con le numerose assenze
Secondo quanto riporta La Nazione, infatti, non saranno disponibili per squalifica Vlasic e Pratic. Mentre Ismajli, Gineitis, Ilic e Aboukhlal sono out per infortunio. In dubbio invece l'ex viola Giovanni Simeone e Casadei, quest'ultimo assente contro l'Inter a causa della febbre.
