Fiorentina-Torino, ore 20:45: dove vederla in tv e streaming

Tutte le info sulla partita del Franchi di sabato sera
Redazione VN

Dopo la sconfitta con il Napoli la Fiorentina deve rialzarsi e lo dovrà fare contro il Torino. La posizione di classifica non permette altri passi falsi, sarà dunque fondamentale per la squadra di Vanoli prepararsi al meglio. La gara si disputerà sabato alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi, con i granata reduci dall'uscita dalla Coppa Italia. Ecco dove seguire la partita, in tv e in streaming:

Sabato 7 febbraio, ore 20:45Stadio Franchi, Firenze
TVDazn, Sky
StreamingDazn, Sky Go, Now
Telecronaca Dazn: Dario Mastroianni e Fabio Bazzani

Sky: Antonio Nucera e Massimo Gobbi

RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

 

