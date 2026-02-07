Fiorentina-Torino, ore 20:45: dove vederla in tv e streaming

Dopo la sconfitta con il Napoli la Fiorentina deve rialzarsi e lo dovrà fare contro il Torino. La posizione di classifica non permette altri passi falsi, sarà dunque fondamentale per la squadra di Vanoli prepararsi al meglio. La gara si disputerà sabato alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi, con i granata reduci dall'uscita dalla Coppa Italia. Ecco dove seguire la partita, in tv e in streaming: