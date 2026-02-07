Dopo la sconfitta con il Napoli la Fiorentina deve rialzarsi e lo dovrà fare contro il Torino. La posizione di classifica non permette altri passi falsi, sarà dunque fondamentale per la squadra di Vanoli prepararsi al meglio. La gara si disputerà sabato alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi, con i granata reduci dall'uscita dalla Coppa Italia. Ecco dove seguire la partita, in tv e in streaming:
Fiorentina-Torino, ore 20:45: dove vederla in tv e streaming
Tutte le info sulla partita del Franchi di sabato sera
|Sabato 7 febbraio, ore 20:45
|Stadio Franchi, Firenze
|TV
|Dazn, Sky
|Streaming
|Dazn, Sky Go, Now
|Telecronaca
|Dazn: Dario Mastroianni e Fabio Bazzani
Sky: Antonio Nucera e Massimo Gobbi
|Radio
|Radio Bruno
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
