Salvatore Lodi, scopritore di Antonio Vergara, oltre a parlare delle sue doti calcistiche paragonandolo ad Antonio Cassano, svela pure un piccolo retroscena di mercato ai microfoni di Sky:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Scopritore Vergara: “Sembra Cassano. Pensavo che Goretti lo prendesse”
news viola
Scopritore Vergara: “Sembra Cassano. Pensavo che Goretti lo prendesse”
Le parole di Salvatore Lodi, scopritore di Antonio Vergara, su un piccolo retroscena con Goretti e la Fiorentina
Queste prestazioni non ci stupiscono, eravamo sicuri che appena avesse avuto la sua opportunità avrebbe risposto. I gol con Chelsea e Fiorentina sono stati impressionanti, ma può dare ancora di più. La sua fortuna è stata la sfortuna del Napoli, ossia gli infortuni. Noi eravamo convinti che andasse via, perché lui aveva tantissimo mercato. Pensavamo che Goretti se lo sarebbe portato a Firenze. E' un giocatore alla Cassano
© RIPRODUZIONE RISERVATA