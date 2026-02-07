Monti: “Stasera niente alibi: un solo risultato a disposizione. Non c’è tempo”

"Se stasera non va bene, si mette davvero male. Ed anche nei prossimi impegni con Como e Pisa i viola devono per forza racimolare punti. Se così non fosse, sarebbe davvero dura. Sicuramente, comunque, la lotta salvezza sarà una battaglia fino all'ultima partita, in questo sono d'accordo con quanto detto da Paratici. Stasera? Un punto non cambierebbe niente, devi vincere e basta. E poi, anche in casa con il Lecce, i granata non si meritavano di vincere. Bisogna vincere: stop. Sono sicuro che stasera i viola entreranno in campo grintosi, ed i calciatori sanno che bisogna prendere i 3 punti in tutti i modi. L'ideale sarebbe vincere stasera con il Torino, pareggiare con il Como, e trovare i tre punti anche con il Pisa. Ora non c'è più tempo".