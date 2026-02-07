Flachi: “Paratici? Lo conosco bene, porterà novità. Ecco cosa mi aspetto”

"Paratici? Lo conosco: è partito come scout, ma nei 4 anni che lo ho avuto io alla Sampdoria non ha sbagliato quasi niente. Si arrivò quasi in Champions League ed in semifinale di Coppa Italia. Con il tempo ha acquisito esperienza, ed ha un bellissimo entourage. In conferenza stampa, poi, ha dimostrato di sapere il fatto suo. Sono fiducioso perché sono convinto che porterà qualcosa di nuovo e cercherà di portare la Fiorentina più in alto possibile. A Genova con lui siamo cresciuti anno dopo anno, quindi non mi aspetto da subito grossi investimenti, ma una crescita costante negli anni. Stasera? I giocatori devono tirare fuori l'orgoglio e dare qualcosa in più, perché lo possono fare. Bisogna uscire uniti da questa situazione".