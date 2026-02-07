VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi: “Paratici? Lo conosco bene, porterà novità. Ecco cosa mi aspetto”

news viola

Flachi: “Paratici? Lo conosco bene, porterà novità. Ecco cosa mi aspetto”

Francesco Flachi
Il parere dell'ex attaccante gigliato
Redazione VN

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto su Radio Bruno. Ecco le sue parole sui gigliati e sul nuovo dirigente viola Fabio Paratici.

"Paratici? Lo conosco: è partito come scout, ma nei 4 anni che lo ho avuto io alla Sampdoria non ha sbagliato quasi niente. Si arrivò quasi in Champions League ed in semifinale di Coppa Italia. Con il tempo ha acquisito esperienza, ed ha un bellissimo entourage. In conferenza stampa, poi, ha dimostrato di sapere il fatto suo. Sono fiducioso perché sono convinto che porterà qualcosa di nuovo e cercherà di portare la Fiorentina più in alto possibile. A Genova con lui siamo cresciuti anno dopo anno, quindi non mi aspetto da subito grossi investimenti, ma una crescita costante negli anni. Stasera? I giocatori devono tirare fuori l'orgoglio e dare qualcosa in più, perché lo possono fare. Bisogna uscire uniti da questa situazione".

 

Leggi anche
Fiorentina-Torino, ore 20:45: dove vederla in tv e streaming
Berruto: “La Fiorentina si salverà agilmente. Vanoli? Allenatore moderno”

© RIPRODUZIONE RISERVATA