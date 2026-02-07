Viola News
Berruto: “La Fiorentina si salverà agilmente. Vanoli? Allenatore moderno”

Le parole di Mauro Berruto, parlamentare, ex ct della Nazionale di Pallavolo e tifoso del Torino, sulla sfida di stasera
Redazione VN

Mauro Berruto, parlamentare, ex ct della Nazionale di Pallavolo e tifoso del Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della sfida di stasera. Ecco le sue parole:

Diciamo che Fiorentina e Torino sono gemellati anche a livello sportivo quest'anno. Un campionato molto al di sotto delle aspettative, non considero i viola tra quelle che lotteranno per la retrocessione fino alla fine. Spero che sarà così anche per il Torino, magari ci salveremo in maniera tranquilla. Vanoli? È un amico, è una persona che apprezzo e stimo molto. È un allenatore della nuova generazione, ha idee evolute. Sospenderei il giudizio per questa stagione, entrare in corso in una situazione del genere è veramente difficile. Considero bravo anche Baroni, ma qualcosa non è scattato

