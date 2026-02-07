E' il giorno di Fiorentina-Torino, in programma questa sera alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi.
Repubblica Firenze
Repubblica: “Paratici ha ripetuto al gruppo un concetto in particolare”
Repubblica Firenze sottolinea come il concetto di testa dentro il carro armato per puntare alla salvezza non è stato solo un monito lanciato da Fabio Paratici attraverso la stampa durante la conferenza di presentazione. Poco dopo l'incontro coi giornalisti, il nuovo dirigente viola ha ripetuto al gruppo l'importanza dei prossimi, quattro impegni (CALENDARIO). Da vivere concentrati per mantenere la categoria e iniziare, poi, la prossima stagione a progettare e costruire una Fiorentina bella, attrattiva e internazionale.
Il quotidiano aggiunge anche come tre punti darebbero, in primis, al neo corso Paratici sostanza sotto forma di risultati alle parole, rappresenterebbero un primo passo verso una nuova fase e genererebbero subito fiducia a un gruppo troppo spesso spaesato e incapace di avere un'autorità riconosciuta, al netto del lavoro di Goretti, tra le dimissioni di Pradè, l'esonero di Pioli e l'arrivo di Vanoli, a lungo lasciato troppo isolato nel provare a recuperare la situazione.
