Repubblica: “Paratici ha ripetuto al gruppo un concetto in particolare”

Repubblica Firenze sottolinea come il concetto di testa dentro il carro armato per puntare alla salvezza non è stato solo un monito lanciato da Fabio Paratici attraverso la stampa durante la conferenza di presentazione. Poco dopo l'incontro coi giornalisti, il nuovo dirigente viola ha ripetuto al gruppo l'importanza dei prossimi, quattro impegni (CALENDARIO). Da vivere concentrati per mantenere la categoria e iniziare, poi, la prossima stagione a progettare e costruire una Fiorentina bella, attrattiva e internazionale.