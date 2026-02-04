A margine della sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, Marco Baroni, allenatore del Torino, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, ha parlato in conferenza stampa. Alcuni concetti evidenziati dai colleghi di ToroNews.
Torino, Baroni: "Dispiace uscire dalla Coppa Italia, ma ci sono cose molte positive"
I granata sono il prossimo avversario della Fiorentina in campionato
Era una gara da dentro o fuori e siamo dispiaciuti. Nel primo tempo siamo stati un po' meno bravi rispetto al secondo, sulle situazioni dei due gol si poteva fare meglio. La squadra ha fatto una buona prestazione e vogliamo farlo. Ora abbiamo messo tre giocatori in campo con pochissimi allenamenti, ci sono infortunati che speriamo possano rientrare in settimana. Abbiamo passato una settimana complicata, ci siamo guardati dentro con convinzione e abbiamo tracciato una linea dalla quale vogliamo alzare i giri. In un momento delicato con tanti infortuni, giocatori che sono entrati o usciti, ci sono cose molto positive
