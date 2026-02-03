Viola News
Italiano: “Non ne facciamo bene due di fila. Paghiamo ogni minimo errore”

Italiano
Vincenzo Italiano dopo la sconfitta del suo Bologna per 3-0
Redazione VN

Serata buia per l'ex viola Vincenzo Italiano che perde per 3-0 contro il Milan. Al termine della gara il tecnico del Bologna ha commentato così la sconfitta ai microfoni di Dazn:

Eravamo molto fiduciosi, l'avevamo approcciata bene ma non stiamo riuscendo a fare due prestazioni consecutive di alto livello. Purtroppo subiamo gol ad ogni minimo errore e paghiamo per degli svarioni. Dietro siamo leggerini. Siamo rimasti in partita provando a mettere il Milan in difficoltà, ma non riusciamo a fare bene una partita dopo l'altra e su questo dobbiamo lavorare. Sapevamo che loro avrebbero giocato sulla profondità ed eravamo consapevoli si affrontare questo tipo di partita.

La Supercoppa

—  

Da lì abbiamo perso brillantezza, solidità. Non riusciamo ad avere continuità di prestazioni e concentrazione. Dobbiamo avere più attenzione, ma arrivavamo con entusiasmo dalla partita contro il Maccabi. Abbiamo tempo per rimettere le cose a posto, tra alti e bassi.

Orsolini e Castro

—  

Ogni squadra ha i suoi trascinatori, per sbloccare la partita e far cambiare strategia all'avversario. I giocatori di qualità fanno la differenza e sistemano partite in cui non parti con il piede giusto. Dobbiamo ritrovare l'equilibrio, stiamo andando a sprazzi.

