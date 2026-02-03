Italiano: “Non ne facciamo bene due di fila. Paghiamo ogni minimo errore”

Serata buia per l'ex viola Vincenzo Italiano che perde per 3-0 contro il Milan. Al termine della gara il tecnico del Bologna ha commentato così la sconfitta ai microfoni di Dazn:
Vincenzo Italiano dopo la sconfitta del suo Bologna per 3-0
Eravamo molto fiduciosi, l'avevamo approcciata bene ma non stiamo riuscendo a fare due prestazioni consecutive di alto livello. Purtroppo subiamo gol ad ogni minimo errore e paghiamo per degli svarioni. Dietro siamo leggerini. Siamo rimasti in partita provando a mettere il Milan in difficoltà, ma non riusciamo a fare bene una partita dopo l'altra e su questo dobbiamo lavorare. Sapevamo che loro avrebbero giocato sulla profondità ed eravamo consapevoli si affrontare questo tipo di partita.
La Supercoppa—
Da lì abbiamo perso brillantezza, solidità. Non riusciamo ad avere continuità di prestazioni e concentrazione. Dobbiamo avere più attenzione, ma arrivavamo con entusiasmo dalla partita contro il Maccabi. Abbiamo tempo per rimettere le cose a posto, tra alti e bassi.
Orsolini e Castro—
Ogni squadra ha i suoi trascinatori, per sbloccare la partita e far cambiare strategia all'avversario. I giocatori di qualità fanno la differenza e sistemano partite in cui non parti con il piede giusto. Dobbiamo ritrovare l'equilibrio, stiamo andando a sprazzi.
