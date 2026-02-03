La pesante sconfitta arrivata contro il Cagliari ha condannato Paolo Zanetti all'esonero. Il Verona, per sostituirlo, ha scelto un uomo di casa, Paolo Sammarco. Di seguito il comunicato ufficiale del club:
Verona, ufficiale il sostituto di Zanetti: scelto Paolo Sammarco
Paolo Sammarco è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Hellas Verona: sarà lui il sostituto di Paolo Zanetti
Verona – Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro.
