Verona, ufficiale il sostituto di Zanetti: scelto Paolo Sammarco

Paolo Sammarco è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Hellas Verona: sarà lui il sostituto di Paolo Zanetti
Redazione VN

La pesante sconfitta arrivata contro il Cagliari ha condannato Paolo Zanetti all'esonero. Il Verona, per sostituirlo, ha scelto un uomo di casa, Paolo Sammarco. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Verona – Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro.

