Intervenuto in una lunga intervusta a Dazn, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato della sessione appena conclusa citando anche la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Marotta: “Solo Como e Fiorentina hanno speso a gennaio. Siamo in involuzione”
altre news
Marotta: “Solo Como e Fiorentina hanno speso a gennaio. Siamo in involuzione”
Parla il numero uno nerazzurro
Siamo in grande involuzione. All'inizio degli anni 2000 il player trading lo conoscevamo solo per attrarre giocatori importanti, oggi le plusvalenze sono voci rilevanti nei bilanci. Il calciomercato in Italia ora non può che portare operazioni che portano a pareggi di bilancio. Tranne il Como e la Fiorentina, il resto si sono abbastanza contenuti. Si dovrà essere lungimiranti nelle operazioni di mercato, spazio alla fantasia, alla creatività e alla competenza dei manager più che ai finanziamenti dei soci
© RIPRODUZIONE RISERVATA