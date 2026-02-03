I fatti di Cremona nel match fra Cremonese e Inter hanno innescato una risposta immediata e dura delle istituzioni: l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha anticipato la riunione per valutare l’episodio del petardo che ha colpito Audero, mentre il Viminale conferma la linea del pugno duro già vista con i recenti divieti di trasferta per Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio. Le indagini parlano di più responsabili, non di un gesto isolato, elemento che rafforza l’ipotesi di nuove sanzioni pesanti, dal divieto di trasferte a una possibile punizione per la Curva, oltre a una multa salata che sarà decisa dal Giudice Sportivo.
Mano pesante sugli ultras, ma non per l’Inter. Divieto soft per il petardo?
In questo contesto repressivo generalizzato, però, emerge una possibile controtendenza: la presa di posizione netta dell’Inter. Il club, tramite Marotta, ha annunciato collaborazione totale con le autorità, l’uso della clausola di gradimento e azioni legali contro i responsabili. Proprio questo atteggiamento potrebbe aprire alla strada di uno sconto di pena: il Viminale potrebbe valutare una riduzione delle sanzioni più drastiche, come un divieto di trasferta non esteso all’intera stagione, premiando la distanza netta del club dagli ultrà violenti. Un segnale politico e sportivo che, pur senza smentire la linea dura, introdurrebbe un’eccezione basata sulla responsabilità delle società. A scriverne è La Gazzetta dello Sport.
