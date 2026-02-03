Mano pesante sugli ultras, ma non per l’Inter. Divieto soft per il petardo?

I fatti di Cremona nel match fra Cremonese e Inter hanno innescato una risposta immediata e dura delle istituzioni: l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha anticipato la riunione per valutare l’episodio del petardo che ha colpito Audero, mentre il Viminale conferma la linea del pugno duro già vista con i recenti divieti di trasferta per Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio. Le indagini parlano di più responsabili, non di un gesto isolato, elemento che rafforza l’ipotesi di nuove sanzioni pesanti, dal divieto di trasferte a una possibile punizione per la Curva, oltre a una multa salata che sarà decisa dal Giudice Sportivo.