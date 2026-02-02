Movimenti frenetici sull'asse Cremona-Genova che interessano indirettamente anche il mercato della Fiorentina. La Cremonese ha infatti depositato in Lega il contratto di Morten Thorsby, centrocampista norvegese classe '96 proveniente dal Genoa. Thorsby, che in questa prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze e 2 reti in maglia rossoblù, si trasferisce alla corte di Davide Nicola a titolo definitivo.
Cremonese, ufficiale Thorsby: l’arrivo del norvegese allontana Fazzini?
L'intreccio con Fazzini—
L'ufficialità di Thorsby rappresenta un tassello fondamentale per il centrocampo grigiorosso, già rinforzato nelle scorse ore dall'arrivo di Youssef Maleh. Questo scenario solleva però un interrogativo sul futuro di Jacopo Fazzini. Nelle ultime ore, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio aveva riferito di un forte tentativo della Cremonese per il giovane talento viola, pupillo di Nicola.
Con l'acquisto di Thorsby e la presenza di Maleh, il reparto mediano della Cremonese inizia a essere numericamente e qualitativamente saturo. Nonostante la stima del tecnico Nicola, l'arrivo dell'ex Sampdoria potrebbe rappresentare la chiusura definitiva (o almeno un forte rallentamento) per l'ipotesi Fazzini in grigiorosso.
