Cremonese, ufficiale Thorsby: l’arrivo del norvegese allontana Fazzini?

Morten Thorsby è un nuovo giocatore della Cremonese. Il centrocampista arriva dal Genoa: un'operazione che potrebbe cambiare i piani grigiorossi per Jacopo Fazzini

Movimenti frenetici sull'asse Cremona-Genova che interessano indirettamente anche il mercato della Fiorentina. La Cremonese ha infatti depositato in Lega il contratto di Morten Thorsby, centrocampista norvegese classe '96 proveniente dal Genoa. Thorsby, che in questa prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze e 2 reti in maglia rossoblù, si trasferisce alla corte di Davide Nicola a titolo definitivo.