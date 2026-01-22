Il futuro di Andrea Colpani potrebbe presto riportarlo in Serie A. Il fantasista classe 1999, rientrato al Monza dopo l’esperienza alla Fiorentina conclusa senza riscatto, è finito nuovamente nel mirino della Cremonese. Soprannominato “Il Flaco”, ha totalizzato fin qui 13 presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno un gol e fornendo un assist. Un rendimento che, nonostante la Serie B, continua ad attirare attenzioni dalla massima categoria.
calciomercato
Un ex viola di nuovo in Serie A? Ecco chi punta la Cremonese
Il club grigiorosso, con Nicola in panchina, valuta Colpani come un profilo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità sulla trequarti. L’idea sarebbe quella di inserirlo in un progetto tecnico che punta a consolidarsi in Serie A. Sotto contratto con il Monza fino al 2028, il centrocampista offensivo ha una valutazione che si aggira intorno ai 6 milioni di euro, stando alle stime di Transfermarkt. Un’operazione non semplice dal punto di vista economico, ma che resta sul tavolo.
Quello della Cremonese non è un interesse nato oggi: il nome di Colpani circola da tempo negli ambienti grigiorossi e potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane, aprendo la strada a un possibile ritorno nella massima serie.
