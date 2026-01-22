Un ex viola di nuovo in Serie A? Ecco chi punta la Cremonese

Il futuro di Andrea Colpani potrebbe presto riportarlo in Serie A. Il fantasista classe 1999, rientrato al Monza dopo l’esperienza alla Fiorentina conclusa senza riscatto, è finito nuovamente nel mirino della Cremonese. Soprannominato “Il Flaco”, ha totalizzato fin qui 13 presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno un gol e fornendo un assist. Un rendimento che, nonostante la Serie B, continua ad attirare attenzioni dalla massima categoria.