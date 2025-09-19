Repubblica: “Nico Paz offerto a Pradè, ma formula sconveniente. Poi arrivò Colpani”

Che la Fiorentina avesse cercato Nico Paz in passato non è più un segreto. Repubblica Firenze però, spiega ulteriori dettagli sulla trattativa tra la dirigenza viola e il Real Madrid:
Prima di acquistare Gudmundsson nel 2024 — per poi riscattarlo ufficialmente dal Genoa a giugno di quest’anno — la Fiorentina si era avvicinata proprio a Nico Paz. Intermediari si erano messi in contatto con Pradé e Goretti proponendo il calciatore con la stessa formula, prestito con bassa recompra intorno ai dieci milioni a favore del Real Madrid, accettata poi dal Como. I dirigenti viola, pur non mettendo in discussione le qualità di Nico, non furono convinti dell’impostazione della trattativa, temendo di valorizzare un calciatore altrui senza goderne interamente del cartellino e virarono su altri profili, come Colpani anche per accontentare l’ex tecnico viola Palladino.
