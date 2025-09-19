Pioli qualcosa cambierà rispetto al Napoli. Ma niente rivoluzioni

Stefano Pioli studia la formazione in vista del Como

Redazione VN 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 07:40)

Kean c’è.Smaltito l’attacco febbrile che gli aveva impedito di essere in campo mercoledì, il centravanti classe 2000 ha partecipato regolarmente all’allenamento ieri mattina facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti al Viola Park: magari nessuno si era preoccupato per l’assenza di due giorni fa, ma averlo rivisto subito in gruppo è stata la notizia più attesa.

Da Pioli in primis, che ha così potuto continuare le varie prove di formazione anti-Como con tutti i calciatori a sua disposizione, Gudmundsson ovviamente compreso e ormai lanciato verso il ritorno dal primo minuto dopo aver saltato il Napoli. Ma quella che riguarda il numero 10 islandese è solo un’ipotesi dentro scelte che il tecnico parmigiano (oggi in conferenza stampa alle 14) non ha ancora fatto, che non farà nemmeno oggi e che consegnerà ai suoi domani dopo la rifinitura, perché non c’è in ballo solo la fisionomia dell’attacco da decidere.

Anche difesa e centrocampo, come ogni volta del resto, non sono immuni all’attenzione di Pioli che sicuramente qualcosa e qualcuno cambierà rispetto al Napoli, senza per questo stravolgere l'undici di partenza. Si tratterà di piccoli-grandi ritocchi, e forse di accorgimenti tattici, che dipendono un po’ dalla partita di domenica scorsa e molto dal percorso di crescita che va verso un punto d’arrivo per ottenere la Fiorentina più vicina al modello ideale: intanto, per il Como di Fabregas. Lo scrive il Corriere dello Sport.