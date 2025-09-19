Il Como arriva al Franchi con il morale non al massimo, dopo la sconfitta di Bologna e il pareggio subito in pieno recupero dal Genoa nel posticipo di lunedì sera.
Fabregas a Firenze con il morale non al massimo. E perde un difensore
Le possibili scelte di Fabregas in vista della Fiorentina
A Firenze Fabregas dovrà fare a meno dello squalificato Ramon(rivelazione di inizio stagione) e per sostituirlo c'è un ballottaggio a tre che dovrebbe veder vincitore Diego Carlos(favorito su Posh e Goldaniga) per giocare al centro della difesa al fianco di Kempf. Dubbi in tutti i reparti.
A centrocampo è duello tra Caqueret e Perrone per affiancare Da Cunha, cosi come in attacco Douvikas insidia Morata per una maglia dal 1' minuto. Alle spalle della prima punta agiranno Kuhn, Nico Paz e Rodriguez. Indisponibili Van der Brempt, Diao e Dossena, oltre allo squalificato Ramon. Lo scrive la Nazione.
