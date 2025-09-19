Prima il Como, poi tutti a Pisa: il tifo viola trascina la Fiorentina

Con il Como si va verso il tutto esaurito

Redazione VN 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 07:12)

La febbre viola è tornata a scaldare Firenze. Dopo un avvio di campionato tra luci e ombre, i tifosi della Fiorentina hanno deciso di stringersi attorno alla squadra di Pioli proprio nel momento più delicato della stagione e in vista di due partite, quelle con Como e Pisa, che possono cambiare il volto della classifica e dare slancio a Ranieri e soci in vista degli imminenti impegni di Conference. Domenica al Franchi andrà in scena il primo atto, ovvero lo scontro diretto con il Como, match che profuma (non tanto adesso, quanto a lungo andare) di alta classifica.

I numeri parlano chiaro: già circa 5.000 i tagliandi venduti in prevendita, che si sommano ai 13.478 abbonati. Proiezioni che fanno pensare a uno stadio vicino al tutto esaurito, come era successo appena una settimana fa contro il Napoli. Si stimano dunque almeno 20mila spettatori sugli spalti, pronti a spingere la Fiorentina verso il primo successo in campionato che potrebbe dare la scossa definitiva a una stagione iniziata a singhiozzi.

Ma l'attesa non si ferma al test col Como. Sullo sfondo infatti si accende già la fiamma per il derby del 28 settembre all'Arena Garibaldi contro il Pisa, un incrocio che manca da quasi 35 anni. Il Casms ha stabilito che i tifosi viola residenti in provincia di Firenze potranno acquistare i biglietti solo nel settore ospiti e solo se muniti di fidelity card eppure l'entusiasmo sarà ugualmente tanto: il settore riservato ai sostenitori gigliati conta 1.000 posti e la sensazione è che il sold-out - appena verranno aperte le vendite - sarà solo questione di ore.

Attenzione però il nodo dei prezzi: già contro la Roma infatti il Pisa aveva fissato a 49 euro il costo del settore ospiti, cifra che (se confermata) sarebbe considerata eccessiva dalla Curva Fiesole. Se dunque il listino dovesse essere replicato anche per il derby con la Fiorentina, il tifo organizzato potrebbe rivedere la propria posizione non partecipando alla trasferta. Una decisione dolorosa, perché rinunciare a un derby tanto atteso sarebbe un sacrificio enorme. Lo scrive la Nazione.