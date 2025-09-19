Nazione rivela: “L’atteggiamento di Kean che ha fatto felice ieri Pioli al VP”

Moise Kean è tornato in gruppo nella giornata di ieri.Stefano Piolipuò sorridere e sopratutto schierare l'attaccante per la sfida contro il Como. La Nazione inoltre, rivela un dettaglio che fa capire la voglia che questo giocatore ha di incidere con la maglia della Fiorentina:
Re Moise è tornato. Dopo lo stop forzato di mercoledì per una lieve sindrome influenzale, ieri l'attaccante si è presentato puntuale al Viola Park, prendendo parte all'intera seduta di gruppo e restituendo a Stefano Pioli il sorriso in vista della delicata sfida cgntro il Como. Le sensazioni positive già filtrate due giorni fa hanno trovato conferma: Kean non solo ha bruciato i tempi di recupero ma ha mostrato la consueta disponibilità, mettendosi immediatamente a disposizione del tecnico. Un segnale forte, accolto con entusiasmo da tutto l'ambiente, che lo aspetta titolare al centro dell'attacco. E il destino, in questo caso, sembra scritto: sugli spalti del Franchi da qualche tempo campeggia uno striscione che recita «Re Moise», investitura popolare che domenica potrebbe trasformarsi in realtà, quando il centravanti partirà dal 1' e andrà a caccia del primo gol stagionale con la Fiorentina dopo le magie regalate in Nazionale. Pioli, che oggi alle 14 interverrà in sala stampa, può dunque contare sul suo numero 20 non solo per la rifinitura di domani ma anche per la sessione odierna: un dettaglio non da poco visto che il tecnico ha bisogno di certezze, specie dopo il pesante ko contro il Napoli.
