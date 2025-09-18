Fiorentina-Como è anche una sfida che regalerà intrecci di mercato. Il club allenato da Fabregas ha in rosa giocatori che la dirigenza viola ha trattato per provare a portarli a Firenze. Sono 4: Baturina, Diao, Sergi Roberto e Nico Paz. Partendo da quest'ultimo, fu Fabrizio Romano a rivelare l'interesse viola qualche estate fa. Burdisso segnalò lo spagnolo a Rocco Commisso, ma il Real Madrid bloccò tutto.
calciomercato
Quando la Fiorentina voleva Nico Paz, Baturina ma non solo: gli intrecci di mercato
Più recente invece l'interesse viola per Sergi Roberto. O meglio, fu il giocatore a essere offerto alla Fiorentina nell'estate del 2024 visto la sua situazione complicata al Barcellona. Dopo attente valutazioni, il club di Rocco Commisso ha optato per altri profili. Non ha però desistito così velocemente per Baturina, sogno del mercato estivo della Fiorentina di Palladino.
Il talento croato era un pallino del direttore Pradè, il quale arrivò a proporre 15 milioni per l'acquisto definitivo. La Dinamo Zagabria si oppose, rimanendo ferma sulla richiesta di 20 milioni. Adesso non sembra trovare molto spazio nel Como. Nella stessa estate, quando in casa Fiorentina teneva banco il tormentone Luiz Henrique, il nome di Diao fu sondato in maniera concreta. Poi, saltato l'arrivo dell'ex Botafogo, Palladino optò per un totale cambio di strategia.
