Quando la Fiorentina voleva Nico Paz, Baturina ma non solo: gli intrecci di mercato

Fiorentina-Como è anche una sfida che regalerà intrecci di mercato. Il club allenato da Fabregas ha in rosa giocatori che la dirigenza viola ha trattato per provare a portarli a Firenze. Sono 4: Baturina, Diao, Sergi Roberto e Nico Paz. Partendo da quest'ultimo, fu Fabrizio Romano a rivelare l'interesse viola qualche estate fa. Burdisso segnalò lo spagnolo a Rocco Commisso, ma il Real Madrid bloccò tutto.