Il ds dello Schalke su Dzeko: “Ha le qualità del goleador. Sua volontà decisiva”

Le parole del direttore sportivo dello Schalke 04 dopo l'acquisto di Edin Dzeko dalla Fiorentina

Redazione VN 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 16:52)

Edin Dzeko riparte dalla Germania e lo fa con una missione chiara: riportare lo Schalke 04 in Bundesliga. L’attaccante bosniaco è ufficialmente un nuovo calciatore del club di Gelsenkirchen e si prepara a essere uno dei volti simbolo della rincorsa alla massima serie.

L’operazione è stata commentata direttamente dal direttore sportivo dello Schalke, Youri Mulder, che sul sito ufficiale del club ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di un profilo di assoluto spessore internazionale. “Dopo il nostro primo contatto, Edin ha subito chiarito quanto fosse desideroso di unirsi allo Schalke 04”, ha spiegato Mulder, sottolineando come la volontà del giocatore sia stata decisiva per la chiusura dell’affare.

Parole che certificano l’importanza dell’innesto: “Con Edin stiamo portando un attaccante che ha giocato ai massimi livelli per tutta la sua carriera. Oltre alla sua esperienza da leader, la nostra squadra trarrà vantaggio dalle sue qualità di attaccante e di goleador”.

Mulder ha poi ribadito l’entusiasmo condiviso tra club e giocatore, guardando già al futuro prossimo: “Ha dimostrato molto chiaramente, durante le nostre conversazioni, quanto sia desideroso di vivere con noi una seconda parte di stagione di successo. Non vediamo l’ora di iniziare”.