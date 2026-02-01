Viola News
Pisa, dopo l’esonero di Gilardino si pesca in Svezia. È un ex Genoa e Palermo

Per sostituire Alberto Gilardino il Pisa sceglie a sorpresa il nuovo allenatore: sarà Oscar Hiljemark
Dopo l'esonero di Alberto Gilardino, il Pisa ha scelto il suo nuovo allenatore. Dopo il no di Giampaolo, la scelta è ricaduta su Oscar Hiljemark, ex centrocampista di Genoa e Palermo attualmente tecnico dell'Elfsborg e già sondato in estate. Trentatré anni, lo svedese aveva appeso nel 2021 gli scarpini al chiodo dopo una lunga serie di infortuni che lo avevano limitato negli ultimi anni di carriera.

Dopo aver allenato i danesi dell'Aalborg, da due stagioni era tornato in patria per guidare l'Elfsborg. Adesso si attende la risoluzione del contratto per poi iniziare la sua avventura sulla panchina nerazzurra, dove sarà chiamato alla difficilissima impresa salvezza, con la gara contro la Fiorentina al Franchi il 23 febbraio.

