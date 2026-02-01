Pisa, dopo l’esonero di Gilardino si pesca in Svezia. È un ex Genoa e Palermo

Dopo l'esonero di Alberto Gilardino, il Pisa ha scelto il suo nuovo allenatore. Dopo il no di Giampaolo, la scelta è ricaduta su Oscar Hiljemark, ex centrocampista di Genoa e Palermo attualmente tecnico dell'Elfsborg e già sondato in estate. Trentatré anni, lo svedese aveva appeso nel 2021 gli scarpini al chiodo dopo una lunga serie di infortuni che lo avevano limitato negli ultimi anni di carriera.