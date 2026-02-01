Baroni: “Il punto sugli infortunati. La Fiorentina uno scontro importante”

Il Torino era atteso da una decisiva sfida-salvezza , contro il Lecce. I granata sono riusciti a vincere per 1-0, mantenendo anche la porta inviolata, una rarità per la difesa di Marco Baroni. Il Torino è attesa dalla gara di Coppa Italia contro l'Inter, mentre nella prossima sfida di campionato, sarà la Fiorentina l'avversaria. Le parole di Baroni nel post-gara di oggi:

Testa alla Fiorentina

"Simeone non ci sarà a Milano, né lui né gli altri perché non voglio rischiare niente. In queste situazioni ci vuole attenzione, ma spero di recuperarne un paio per Firenze. Tameze ha un fastidio al tendine, ma è solo un'infiammazione. E' finito il ritiro? Stasera i ragazzi tornano a casa, poi domani e martedì ci alleniamo e poi c'è la Coppa Italia. La sfida contro la Fiorentina sarà molto importante"