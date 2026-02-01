Baroni: “Il punto sugli infortunati. La Fiorentina uno scontro importante”

Viola News
La Fiorentina affronterà il Torino nella prossima sfida. Marco Baroni conosce l'importanta del match
Il Torino era atteso da una decisiva sfida-salvezza, contro il Lecce. I granata sono riusciti a vincere per 1-0, mantenendo anche la porta inviolata, una rarità per la difesa di Marco Baroni. Il Torino è attesa dalla gara di Coppa Italia contro l'Inter, mentre nella prossima sfida di campionato, sarà la Fiorentina l'avversaria. Le parole di Baroni nel post-gara di oggi:

"Simeone non ci sarà a Milano, né lui né gli altri perché non voglio rischiare niente. In queste situazioni ci vuole attenzione, ma spero di recuperarne un paio per Firenze. Tameze ha un fastidio al tendine, ma è solo un'infiammazione. E' finito il ritiro? Stasera i ragazzi tornano a casa, poi domani e martedì ci alleniamo e poi c'è la Coppa Italia. La sfida contro la Fiorentina sarà molto importante"

