Brutta notizia per il Torino, e buona di riflesso per la Fiorentina: Nikola Vlasic, numero 10 e capitano del Torino, sarà costretto a saltare la partita della 24esima giornata di campionato al Franchi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Il Torino perde il suo 10 e capitano per la Fiorentina: Vlasic squalificato
altre news
Il Torino perde il suo 10 e capitano per la Fiorentina: Vlasic squalificato
Il croato dovrà stare fermo un turno
Vlasic, autore dell'assist per l'1-0 di Che Adams contro il Lecce, ha rimediato un cartellino giallo al 45' per via di una trattenuta sulla trequarti granata: era diffidato, quindi non ci sarà a Firenze. Sarà sostituito probabilmente da Anjorin o dal nuovo arrivato Prati (in questo caso doppio regista con Ilkhan).
© RIPRODUZIONE RISERVATA