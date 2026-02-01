Il Torino perde il suo 10 e capitano per la Fiorentina: Vlasic squalificato

Brutta notizia per il Torino , e buona di riflesso per la Fiorentina: Nikola Vlasic , numero 10 e capitano del Torino, sarà costretto a saltare la partita della 24esima giornata di campionato al Franchi.

Vlasic, autore dell'assist per l'1-0 di Che Adams contro il Lecce, ha rimediato un cartellino giallo al 45' per via di una trattenuta sulla trequarti granata: era diffidato, quindi non ci sarà a Firenze. Sarà sostituito probabilmente da Anjorin o dal nuovo arrivato Prati (in questo caso doppio regista con Ilkhan).