Bologna e Juventus si scambiano i terzini. I dettagli dell’affare

Il Bologna e la Juventus hanno chiuso uno scambio riguardante la fascia destra. I dettagli della trattativa
Redazione VN

Il Bologna e la Juventus hanno messo un piedi uno scambio che riguarda la fascia destra. In queste ore i bianconeri sono concentrati anche sul reparto difensivo, con la Fiorentina che segue Rugani. Come scrive Fabrizio Romano, Holm si trasferirà a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Stessa formula utilizzata per Joao Mario, che invece diventerà un nuovo rinforzo per Vincenzo Italiano. Il portoghese non aveva mai convinto alla Juventus, trovando poco spazio con Tudor e Spalletti.

