Disasi-Milan, vicolo cieco: esito opposto rispetto alla Fiorentina. Cosa è successo

Mercato confusionario attorno al profilo di Alex Disasi
Il Milan non intende proseguire la trattativa per Axel Disasi, difensore del Chelsea. Il club rossonero aveva valutato il giocatore, ma ha deciso di puntare con piena fiducia su Koni De Winter, ritenendo l’alternativa interna più che sufficiente per il reparto difensivo. Disasi, classe ’98, era stato seguito anche dalla Fiorentina nelle scorse settimane, ma il giocatore ha rifiutato la proposta del club viola.

