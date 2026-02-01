Verona, riflessioni su Zanetti. In lista un allenatore cercato dalla Fiorentina

Sono ore di riflessione in casa Hellas Verona dopo il pesante 4-0 incassato a Cagliari. La posizione di Paolo Zanetti è tornata seriamente in discussione: i gialloblù sono ultimi in classifica, con 13 sconfitte, 2 vittorie e 8 pareggi in 23 giornate, e la dirigenza si è riunita subito dopo il ko dell’Unipol Domus per valutare il da farsi.

A fine gara Zanetti non si è presentato ai microfoni. Al suo posto ha parlato il ds Sean Sogliano, con parole che fotografano bene il clima che si respira a Verona: «Non mi sembra giusto mandare a parlare l’allenatore dopo una brutta sconfitta come questa. Negli episodi negativi non abbiamo lottato. È un momento che non mi piace, in cui tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, sono molto arrabbiato. Anche negli ultimi quattro anni abbiamo avuto momenti difficili, ma stavolta c’è qualcosa che non mi piace. Il futuro di Zanetti? È normale che ci siano valutazioni: quando le cose vanno male l’allenatore è quello che ha il ruolo principale, lo sa bene anche lui. Ma adesso dobbiamo pensare e dimostrare che siamo in grado di reagire: non è il momento di parlare, ma di reagire».